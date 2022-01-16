 В Казани застройщик обманул покупателей квартир с энергоэффективностью
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В Казани застройщик обманул покупателей квартир с энергоэффективностью

Построенному дому должен был быть присвоен класс энергетической эффективности В, но в итоге был присвоен C.

Город
16 января 2022  16:09
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани застройщик обманул покупателей о потребительских свойствах объекта долевого строительства, сообщается на сайте Роспотребнадзора РТ.

Построенному дому должен был быть присвоен класс энергетической эффективности В, но в итоге был присвоен C, без осведомления об этом покупателя. 

Также в квартирах не было оборудования по очистке воды, которое было включено в стоимость жилья, а позже установку оборудования исключено. Об обмане покупатели узнавали в момент приема квартир.

Поначалу застройщика оштрафовали на сумму 100 тыс. рублей, позже сумма штрафа сократилась на 50 тысяч рублей.

 

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