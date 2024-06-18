В Казани затопило проезжую часть, трамваи не ходят

На Казань и пригород обрушилась серьезная непогода. Сильнейший ливень затопил сотни улиц, в том числе и проезжие части. Водителей просят по возможности не выезжать на дороги или, как минимум, быть предельно осторожными.

МУП «Метроэлектротранс» сообщил, что из-за подтопления трамваи не могут продолжать движение, поэтому пока приостановили движение.

«На участках Автовокзала, ул.Тукая временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 2, троллейбусных маршрутов №3, 5. На ул. С. Галеева приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а, 7», – написали в пресс-службе предприятия.



На месте работают аварийные службы.