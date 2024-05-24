В Казани завершается благоустройство сквера имени Котельникова к саммиту БРИКС

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное совещание по благоустройству объектов города в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Одним из посещенных объектов стал сквер имени Котельникова, где завершаются строительные работы.

Фото: мэрия города

На территории сквера проложили новые пешеходные дорожки с мраморной крошкой, заменили чугунное ограждение, установили мебель для отдыха, усилили освещение, смонтировали системы автополива и видеонаблюдения. Были сохранены существующие зеленые насаждения и высажены 1,5 тысячи многолетних растений и тысяча кустарников.

Сквер, названный в честь советского ученого Владимира Котельникова, расположен в центре Казани между улицами Карла Маркса и Максима Горького, недалеко от Казанского Кремля и улицы Баумана. Это популярное место отдыха для студентов близлежащих вузов.

— Каждый год мы благоустраиваем новые парки и скверы в Казани, а подготовка к саммиту БРИКС позволила нам значительно расширить этот список. В этом году мы реализуем масштабные работы на 16 зеленых участках города. Среди них и исторический сквер имени Котельникова, который станет первым завершенным объектом этого года, — заявил Ильсур Метшин.

Работы по благоустройству сквера начались в марте и включали расчистку территории, демонтаж старых покрытий и оборудования, планирование территории, укладку инженерных сетей и бетонирование дорожек. Общая площадь пешеходных покрытий составит 1,4 тыс. кв.м, а озеленение выполнено на площади 5,5 тыс. кв.м. В центре сквера установлен бронзовый бюст Владимира Котельникова, который был подсвечен прожекторами.

Также в сквере обновили ограждения вдоль ул. Горького и установили систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Завершение работ планируется к 1 июня, чтобы сквер стал полноценной зеленой зоной отдыха для горожан и гостей Казани в преддверии международного саммита.