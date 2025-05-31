В Казани завершается строительство ЖК «Мәхәббәт» в рамках социальной ипотеки

В жилом районе «Салават Купере» близится к завершению возведение очередных домов жилого комплекса «Мәхәббәт», реализуемого Госжилфондом РТ. Три новых корпуса на 559 квартир достигли технической готовности 79-90%, ведутся завершающие отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций.

Всего проект включает 14 многоэтажных домов (10-18 этажей) на 2003 квартиры, из которых 11 корпусов на 1444 квартиры уже введены в эксплуатацию и заселены. Комплекс отличается продуманной инфраструктурой с безопасными пешеходными дворами, зонами отдыха и детскими площадками, разделенными по возрастным группам.

Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, реализация подобных проектов в рамках социальной ипотеки позволяет республике ежегодно вводить около 3,5 млн кв.м жилья. В 2025 году Госжилфонд планирует построить в регионе 35 домов на 3274 квартиры, текущее выполнение плана составляет 42,7%.

Программа социальной ипотеки способствует решению задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», повышая доступность жилья для различных категорий граждан.