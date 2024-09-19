В Казани завершают обновление фасадов к саммиту БРИКС

В преддверии саммита БРИКС в Казани активно ведутся работы по благоустройству города. На обновление фасадов 38 многоквартирных домов и объектов размещения выделено 399 млн рублей.

На сегодняшний день работы завершены на 36 объектах. Сроки завершения работ на двух объектах, являющихся объектами культурного наследия, продлены до 30 сентября.

Помимо подготовки к саммиту в столице Татарстана реализуются и другие программы по обновлению городской среды. Всего в 2023 году планируется обновить фасады 87 зданий.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Казанский аэропорт предупредил быть внимательными к возможным изменениям в расписании рейсов в период с 21 по 25 октября 2024 года, когда запланирован саммит БРИКС.