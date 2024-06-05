В Казани завершили первое благоустройство по программе «Наш двор»

В Казани завершено благоустройство первой придомовой территории в рамках программы «Наш двор». Во дворе дома №8а по улице Юлиуса Фучика в Приволжском районе проведены работы впервые с момента постройки в 2005 году.

Фото: © администрация района

Благоустройство площади 3,7 тысячи квадратных метров началось 15 апреля. Были уложены 1,5 тысячи кв.м асфальта, отремонтированы тротуары и добавлены новые. Для 260 жителей дома, включая 60 детей, обустроили детскую спортивную площадку с игровым и тренажерным оборудованием.

По просьбе жильцов на площадке установили скамьи, урны и парковочные столбики. Во дворе смонтировали 10 опор освещения и организовали 32 парковочных места. Жители же высадили 700 цветов на завезенном черноземе.

С 2020 по 2023 год в Вахитовском и Приволжском районах Казани благоустроены территории 447 домов. В этом году по программе «Наш двор» будет обновлено покрытие в 77 дворах для 20 тысяч жителей. Всего планируется благоустроить территории 454 домов с асфальтированием более 500 тысяч кв.м.