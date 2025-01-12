В Казани завершили первый этап реставрации библиотеки КФУ

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Город
12 января 2025  14:18

Как сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, в настоящее время завершен первый этап реставрации исторического здания библиотеки КФУ.

Объект, расположенный по адресу: ул. Кремлевская, д. 18, корп. 4, был построен в 1834-1837 годах. Архитектором выступал Михаил Коринфский. В 1894 году к зданию был добавлен 3-х этажный пристрой в следствии увеличения библиотечного фонда.

В результате первого этапа реставрации были отремонтированы интерьеры здания, усилены перекрытия и обновлена крыша. Помимо прочего подверглись реставрации уникальные элементы библиотеки: печи, двери и потолки.
Иван Гущин, руководитель ведомства, сообщил, что в ходе следующего этапа будет проведена работа по восстановлению парадного крыльца, декоративных штукатурных элементов и прочих исторических вещей.

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