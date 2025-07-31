В Казани завершили реконструкцию улицы Воровского в рамках нацпроекта

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Город
31 июля 2025  11:54

В Ново-Савиновском районе Казани завершены работы по капитальному ремонту улицы Воровского в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного участка составила 700 метров от улицы Фатыха Амирхана до улицы Адоратского, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В ходе реконструкции подрядная организация ООО "Автодорстрой" выполнила комплекс работ: уложила 12 тысяч квадратных метров высокопрочного асфальтобетона ЩМА-16, обновила 2700 квадратных метров тротуаров, заменила более 1,5 километров бордюрного камня.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 32 новых дорожных знака, 72 метра пешеходных ограждений и нанесли современную разметку.

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В Казани завершили реконструкцию улицы Воровского в рамках нацпроекта