В Казани завершили реконструкцию улицы Воровского в рамках нацпроекта

В Ново-Савиновском районе Казани завершены работы по капитальному ремонту улицы Воровского в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного участка составила 700 метров от улицы Фатыха Амирхана до улицы Адоратского, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В ходе реконструкции подрядная организация ООО "Автодорстрой" выполнила комплекс работ: уложила 12 тысяч квадратных метров высокопрочного асфальтобетона ЩМА-16, обновила 2700 квадратных метров тротуаров, заменила более 1,5 километров бордюрного камня.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 32 новых дорожных знака, 72 метра пешеходных ограждений и нанесли современную разметку.