В Казани завершили ремонт дороги на участке проспекта Ямашева

news_top_970_100
Город
4 августа 2025  11:26

В столице Татарстана завершен ремонт дороги на проспекте Хусаина Ямашеваот ул. Адоратского до третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфрaструктура для жизни».

Обновленный участок протяженностью 300 метров и шириной в пять полос обеспечивает подъезд к стадиону «Ак Барс Арена» и входит в состав Большого Казанского кольца. В ходе ремонта уложено более 23 тыс. кв. метров высокопрочного асфальтобетона, заменено 348 метров бордюрного камня, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Проект реализован подрядчиком ООО «Автодорстрой» при контроле Министерства транспорта РТ. 

news_right_column_240_400
Новости
20-летний водитель погиб, проехав на красный в Казани
В Казани завершили ремонт дороги на участке проспекта Ямашева
Руководитель «Горкоммунхоза» Набережных Челнов покинул пост
Герои СВО из Татарстана будут учиться управлению у Асгата Сафарова
РТ расширяет программу неонатального скрининга благодаря дополнительному финансированию
Татарстан занял 22-ю позицию в рейтинге качества дорог России
В Казани изменили маршруты троллейбусов №№5, 9 и 12 из-за провала асфальта
Директор и оператор предстанут перед судом за гибель рабочего на заводе в РТ