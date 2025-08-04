В Казани завершили ремонт дороги на участке проспекта Ямашева

В столице Татарстана завершен ремонт дороги на проспекте Хусаина Ямашеваот ул. Адоратского до третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфрaструктура для жизни».

Обновленный участок протяженностью 300 метров и шириной в пять полос обеспечивает подъезд к стадиону «Ак Барс Арена» и входит в состав Большого Казанского кольца. В ходе ремонта уложено более 23 тыс. кв. метров высокопрочного асфальтобетона, заменено 348 метров бордюрного камня, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Проект реализован подрядчиком ООО «Автодорстрой» при контроле Министерства транспорта РТ.