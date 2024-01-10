В Казани завершилось профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

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Республика
10 января 2024  16:29
Автор:
Виктория Осинина

С 20 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Казани проводилось мероприятие «Зимние каникулы», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма для того, чтобы сделать каникулы детей комфортными и безопасными, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Анализ показал, что чаще всего «детские» ДТП происходят по неосторожности самих юных участников дорожного движения. Основная часть - это переход дороги вне зоны пешеходного перехода. Часто такие ДТП сопровождаются выходом на проезжую часть из-за предмета, ограничивающего видимость, а в зимний период к этому же прибавляются и сугробы.

Водители при ДТП с участием детей в большинстве случаев не соблюдают безопасный интервал и дистанцию и не предоставляют детям-пешеходам преимущество в движении.

Начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани Алия Валиева призывает водителей проезжая около учебных организаций, приближаясь к пешеходным переходам, будьте бдительны, заранее снижайте скорость и пропускайте юных пешеходов! Оценивайте свои возможности по управлению автомобилем в период резких изменений погоды.

Родители должны напоминать детям, что они намного меньше машин, из-за чего не могут полностью видеть дорогу, а водители могут не заметить их самих. Объясняйте, зачем необходимо всегда останавливаться перед тем, как ступить на дорогу, смотреть по сторонам и следить за светофором.

«Купив и закрепив на одежде вашего ребенка светоотражающий аксессуар – вы увеличиваете шансы того, что водитель заметит его издалека и в зимний пасмурный день», - говорит Валиева.

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