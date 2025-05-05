В Казани завершился отбор будущих лидеров для программы «Батырлар»

В Казанском филиале РАНХиГС состоялся финальный этап отбора участников образовательной программы «Батырлар. Герои Татарстана». В мероприятии принял участие Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

120 претендентов, успешно прошедших предыдущие испытания, встретились с экспертами для заключительного собеседования. Кандидаты обсуждали свои карьерные планы, подходы к управлению и решали кейсы из практики. Особое внимание уделялось мотивации участников и их готовности работать на благо общества.

«Для нас важно, чтобы будущие лидеры искренне стремились служить стране и развивать наш регион», – отметил Расим Баксиков в беседе с кандидатами.

По итогам отбора около 60 человек получат возможность пройти специальную подготовку. Программа направлена на формирование кадрового резерва ответственных управленцев, способных эффективно решать задачи развития республики.

Все участники финального этапа получили памятные подарки с символикой проекта, а в перерывах между собеседованиями могли пообщаться в неформальной обстановке.