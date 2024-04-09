В Казани завтра на фестивале по случаю завершения Рамадана молодая пара сыграет никах

У казанской Нацбиблиотеки завтра состоится фестиваль «Рамазан Фест», который ознаменует окончание священного месяца Рамадан.

В 13:00 здесь начинается праздник, в рамках которого выступят известные актеры, артисты, проведут забавы как на Сабантуе, мастер-классы и игры для детей. Будет организован «Опен-маркет Халяль» с национальными блюдами, книжный фестиваль и розыгрыши призов.

На сцене прозвучат нашиды. А молодая пара проведет никах прямо во время фестиваля, затем отправится в ЗАГС, чтобы официально зарегистрировать брак.