В Казани завтра на фестивале по случаю завершения Рамадана молодая пара сыграет никах

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Город
9 апреля 2024  09:53
Автор:
Эндже Гарафиева

У казанской Нацбиблиотеки завтра состоится фестиваль «Рамазан Фест», который ознаменует окончание священного месяца Рамадан.

В 13:00 здесь начинается праздник, в рамках которого выступят известные актеры, артисты, проведут забавы как на Сабантуе, мастер-классы и игры для детей. Будет организован «Опен-маркет Халяль» с национальными блюдами, книжный фестиваль и розыгрыши призов.

На сцене прозвучат нашиды. А молодая пара проведет никах прямо во время фестиваля, затем отправится в ЗАГС, чтобы официально зарегистрировать брак. 

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