В Казани завтра пройдет фестиваль «Праздник Родословной»

5 июля в детском парке «Елмай» состоится уникальный семейный фестиваль, посвященный истории семей и традициям. С 11.00 гостей ждет насыщенная программа: концерт с участием местных артистов, выставка родословных известных династий, познавательные лекции по генеалогии и увлекательные мастер-классы, сообщается на сайте мэрии Казани.

Особый интерес представляют спортивные состязания «Пама, мама, я - спортивная семья», где казанцы смогут продемонстрировать свою ловкость и сплоченность. Для гурманов будет работать фудкорт с разнообразными угощениями и халяль-маркет.

Организаторы приглашают всех желающих бесплатно посетить мероприятие, которое станет прекрасной возможностью интересно провести время всей семьей, узнать больше о своих корнях и создать новые семейные традиции.

