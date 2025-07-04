В Казани завтра пройдет фестиваль «Праздник Родословной»

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Город
4 июля 2025  14:00
Автор:
Елизавета Черкина

5 июля в детском парке «Елмай» состоится уникальный семейный фестиваль, посвященный истории семей и традициям. С 11.00 гостей ждет насыщенная программа: концерт с участием местных артистов, выставка родословных известных династий, познавательные лекции по генеалогии и увлекательные мастер-классы, сообщается на сайте мэрии Казани. 

Особый интерес представляют спортивные состязания «Пама, мама, я - спортивная семья», где казанцы смогут продемонстрировать свою ловкость и сплоченность. Для гурманов будет работать фудкорт с разнообразными угощениями и халяль-маркет.  

Организаторы приглашают всех желающих бесплатно посетить мероприятие, которое станет прекрасной возможностью интересно провести время всей семьей, узнать больше о своих корнях и создать новые семейные традиции.
 

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