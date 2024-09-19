В Казани женщина избила соседа из-за проколотого колеса велосипеда

В Казани разгорается скандал после инцидента, произошедшего во дворе одной из многоэтажек на улице Девятаева. Местная жительница, по данным СМИ, избила соседа из-за проколотого колеса велосипеда.

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Видеозапись инцидента, на которой запечатлена драка, была опубликована в местных телеграм-каналах, мгновенно вызвав общественный резонанс. Сообщается, что женщина, в порыве ярости, напала на мужчину, порвала ему одежду, расцарапала руки и тело.

«Виктория», как ее называют в соцсетях, «держала в страхе весь подъезд», сообщают очевидцы. Помимо драки, она якобы громила подъезд в течение нескольких часов, а позже разрисовала входную дверь квартиры пострадавшего.

По данным СМИ, пострадавший мужчина был доставлен в больницу с ранами и синяками.

Полиция уже задержала подозреваемую в нападении. 35-летняя женщина даст показания, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД Казани.