Жительница Татарстана получила маткапитал за рождение несуществующего ребенка в Перми

Женщина из Татарстана, которая не рожала ребенка, получила материнский капитал в Перми. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, осенью 2020 года мошенница подала поддельные документы в Пермский ЗАГС о том, что у нее родился малыш вне родильного дома. После чего она взяла займ на сумму 483 тыс. рублей для улучшения жилищных условия или покупку участка в Рыбно-Слободском районе. Однако деньгами женщина распорядилась не по назначению. В январе 2021 года злоумышленница написала заявление в пермский пенсионный фонд, чтобы ее маткапитал направили на погашение долгов.

В настоящее время 30-летняя женщина находится под подпиской о невыезде. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Свою вину она признала.

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