 В Казани женщина перевела 350 тыс. рублей телефонным мошенникам
news_header_top_970_100

В Казани женщина перевела 350 тыс. рублей телефонным мошенникам

В настоящее время заведено уголовное дело.

Город
7 декабря 2022  16:48
Автор:
Роза Габитова

В Казани 46-летняя женщина попалась на уловки телефонных мошенников. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по столице РТ. 

По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он рассказал, что в отношении нее совершает мошенничество и неразрешенные переводы. Аферист убедил жительницу оформить кредит на 350 тыс. рублей и перевести деньги на неизвестные счета. Однако женщина поняла, что ее обманывают и прервала еще один перевод в 94 тыс. рублей. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумылшенников разыскивают.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане более 151 тыс. человек попали под ограничение на выезд из-за долгов
Президент РТ и глава Минстроя РФ обсудили реализацию программ по строительству в Татарстане
Мэр Казани посетил отремонтированный центр досуга «Мечта»
В Татарстане утвердили инвестмеморандум на 2023-2035 годы
В Казани женщина перевела 350 тыс. рублей телефонным мошенникам
В Чистополе осудили мужчину, пытавшегося подкупить инспектора при сдаче экзамена на права
В Татарстане в этом сезоне основным патогеном будет свинной грипп
В Казани презентовали документальный фильм о татарстанском воине-афганце, пропавшем без вести
В Казани презентовали документальный фильм о татарстанском воине-афганце, пропавшем без вести