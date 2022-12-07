В Казани женщина перевела 350 тыс. рублей телефонным мошенникам

В Казани 46-летняя женщина попалась на уловки телефонных мошенников. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по столице РТ.

По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он рассказал, что в отношении нее совершает мошенничество и неразрешенные переводы. Аферист убедил жительницу оформить кредит на 350 тыс. рублей и перевести деньги на неизвестные счета. Однако женщина поняла, что ее обманывают и прервала еще один перевод в 94 тыс. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумылшенников разыскивают.