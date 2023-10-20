В Казани жертвами обмана стали продавцы товара в интернете

Город
20 октября 2023  08:34
Автор:
Виктория Осинина

В отделах полиции «Савиново» и «Дербышки» возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», сообщает пресс-служба управления УМВД по г. Казани.

Предварительно установлено, что 20-летний парень разместил объявление на сайте о продаже компьютерного монитора. Через некоторое с ним связался покупатель, который предложил заключить онлайн-сделку. Для оплаты товара незнакомец попросил номер банковской карты заявителя. Ничего не подозревая, молодой человек ввел всю информацию, перейдя по предложенной ссылке и лишился 3 тыс. рублей, имеющихся на карте. Аналогичный случай произошел с жительницей Ново-Савиновского района, которая потеряла 34 тыс. рублей, желая продать подставку для цветов.  

В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскных мероприятия, ведутся поиски подозреваемых.

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