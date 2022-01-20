В Казани житель одного из домов залил стояк монтажной пеной

В Авиастроительном районе Казани житель одного из домов залил стояк монтажной пеной. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил курирующий вопросы ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

«В одном из домов Авиастроительного района энтузиаст движения #Хочувсезнать решил проверить какое количество монтажной пены вмещается в полый цилиндр диаметром 100мм», — рассказал Гиниятуллин.

Неизвестно, зачем именно мужчина заливал пену в свой канализационный стояк. Также неизвестно сколько именно банок пены было использовано. Отмечается, что работники ЖЭУ извлекли из стояка цилиндр застывшей пены длиной 15 метров.

В комментариях под постом чиновника пользователи посочувствовали соседям дома.

«Бедные соседи этого „энтузиаста“», «Можно было бы посмеяться, но тут на уголовку тянет уже. Терпения и сил», — пишут комментаторы.