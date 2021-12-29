 В Казани жители поселка Вознесение остались без постоянного электричества
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В Казани жители поселка Вознесение остались без постоянного электричества

Местные жители боятся, что из-за отсутствия электричества лопнуть трубы.

Город
29 декабря 2021  08:36
Автор:
Ольга Ильина

В домах казанского поселка Вознесение периодически исчезает электричество, из-за чего промерзают дома, где подача тепла напрямую зависит от электричества, и замерзают люди. Об этом сняли репортаж «Татарстан-24».

Согреваться жителям домов приходится колкой дров, но не только это беспокоит местных жителей.

«Тут газовое оборудование у многих людей. Оно электрозависимое. Если электричества нет, а у кого-то оно может быть неисправное, то рванут дома», – рассказал один из жителей Дмитрий.

Более того, жители поселка боятся, что из-за низких температур в подвалах могут лопнуть трубы.

Пообщаться с руководством электросетей корреспондентам «Татарстан-4» так и не удалось, никого не было на рабочем месте – ни после обеда, ни вечером. Дозвониться ни по одному номеру телефона так же не удалось, а официальных комментариев не поступало.

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