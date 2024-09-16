В казанские больницы поступило еще 343 тысячи доз вакцины от гриппа

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Город
16 сентября 2024  14:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани активно идет вакцинация против гриппа. Защититься от вируса уже успели более 211 тысяч человек, в том числе 120 тысяч взрослых и более 90 тысяч детей.

Как сообщили в мэрии города, еще 343 тысячи доз вакцины «Совигрипп», «ФлюМ», «Ультрикс квадри» поступило в медучреждения Казани. Эти препараты отвечают международным стандартам и обеспечивают защитный эффект у 90-95% привитых людей.

В этом году кампания началась раньше обычного, так как наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В медучреждениях Казани доступны вакцины, соответствующие актуальным штаммам гриппа.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал руководителей предприятий и организаций организовать вакцинацию своих сотрудников. Для удобства жителей работают мобильные пункты вакцинации у шести станций метро, а также в поликлиниках по месту жительства.

Вакцинация бесплатна и проводится без предварительной записи. Для достижения коллективного иммунитета необходимо охватить вакцинацией 60% жителей Казани. В случае ухудшения эпидемической обстановки в медучреждениях готова госпитальная база. Также планируется проведение открытого урока для учеников 10 и 11 классов о важности вакцинации.

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