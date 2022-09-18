 В казанский экстрим-парк «Урам» приехал Big Russian Boss
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В казанский экстрим-парк «Урам» приехал Big Russian Boss

Артист прибыл на Winline UNICS Fest.

Город
18 сентября 2022  16:45
Автор:
Роза Габитова

В экстрим-парк «Урам» приехал российский рэп-исполнитель Big Russian Boss. Об этом сообщается на официальный Telegram—канале баскетбольного клуба УНИКС. 

«Big Russian Boss ждёт тебя в экстрим-парке „Урам“ на Winline UNICS Fest», — говорится в сообщении.

Напомним, мероприятие проходит сегодня. В программе фестиваля — презентация команды УНИКС, челленджи, любительский турнир и звездный матч. 

Ранее «КВ» сообщали, что хедлайнером баскетбольного фестиваля в экстрим-парке «Урам» станет российский певец Feduk.

 

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