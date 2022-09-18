В казанский экстрим-парк «Урам» приехал Big Russian Boss

В экстрим-парк «Урам» приехал российский рэп-исполнитель Big Russian Boss. Об этом сообщается на официальный Telegram—канале баскетбольного клуба УНИКС.

«Big Russian Boss ждёт тебя в экстрим-парке „Урам“ на Winline UNICS Fest», — говорится в сообщении.

Напомним, мероприятие проходит сегодня. В программе фестиваля — презентация команды УНИКС, челленджи, любительский турнир и звездный матч.

Ранее «КВ» сообщали, что хедлайнером баскетбольного фестиваля в экстрим-парке «Урам» станет российский певец Feduk.