 В казанский зоопарк привезли сомалийскую ослицу из Франции
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В казанский зоопарк привезли сомалийскую ослицу из Франции

Сейчас животное находится на карантине.

Город
24 декабря 2021  11:33
Автор:
Ольга Ильина

Казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился новым обитателем – 4-летняя сомалийская ослица Белль приехала из французского зоопарка города Туари. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Сейчас ослица находится на 30-дневном карантине. Отмечается, что переезд она перенесла хорошо, активна, не пуглива. Весной она станет соседкой антилопам гну, страусам, зебрам и марабу.

Сомалийский дикий осел – это подвид дикого осла, который обитает на южном побережье Красного моря в Эритрее, Сомали и эфиопском районе Афар. В зоопарках по всему миру таких особей насчитывается около 150. Весной следующего года в зоопарк Казани привезут еще одну самку и самца этой особи.

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