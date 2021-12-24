В казанский зоопарк привезли сомалийскую ослицу из Франции

Казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился новым обитателем – 4-летняя сомалийская ослица Белль приехала из французского зоопарка города Туари. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Сейчас ослица находится на 30-дневном карантине. Отмечается, что переезд она перенесла хорошо, активна, не пуглива. Весной она станет соседкой антилопам гну, страусам, зебрам и марабу.

Сомалийский дикий осел – это подвид дикого осла, который обитает на южном побережье Красного моря в Эритрее, Сомали и эфиопском районе Афар. В зоопарках по всему миру таких особей насчитывается около 150. Весной следующего года в зоопарк Казани привезут еще одну самку и самца этой особи.