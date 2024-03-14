В казанских вузах установили стенды с информацией о выборах

В десяти вузах Казани волонтеры и члены Клуба молодых избирателей рассказывают о предстоящих выборах Президента России.

Студент медицинского университета Ираклий Чантурия поделился, что ему самому было очень интересно узнать о том, какими способами голосования можно воспользоваться 15-17 марта. Так, по словам молодого человека, его особенно заинтересовала система электронного голосования.

Руководитель информкампании среди студенческого общества Татарстана Иосиф Хархелаури отметил, что многие приезжие студенты подходили к стендам, чтобы узнать, как проходят выборы в нашей стране.

Каждый день через эти десять стендов проходят порядка 1,5 тысячи человек.