В казанских вузах установили стенды с информацией о выборах

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Город
14 марта 2024  13:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В десяти вузах Казани волонтеры и члены Клуба молодых избирателей рассказывают о предстоящих выборах Президента России.

Студент медицинского университета Ираклий Чантурия поделился, что ему самому было очень интересно узнать о том, какими способами голосования можно воспользоваться 15-17 марта. Так, по словам молодого человека, его особенно заинтересовала система электронного голосования.

Руководитель информкампании среди студенческого общества Татарстана Иосиф Хархелаури отметил, что многие приезжие студенты подходили к стендам, чтобы узнать, как проходят выборы в нашей стране.

Каждый день через эти десять стендов проходят порядка 1,5 тысячи человек.

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