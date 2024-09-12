В казанской гимназии пройдет выставка собак из приюта

В эту субботу, 14 сентября, в гимназии №33 Авиастроительного района Казани ученики организуют мероприятие, чтобы помочь бездомным собакам найти новый дом.

На выставке, которая пройдет в рамках традиционной благотворительной ярмарки, будут представлены собаки из приюта «Щенячий патруль» и других приютов города.

Гости смогут познакомиться с четвероногими, узнать их историю и особенности характера, а также получить консультацию кинолога. Все желающие смогут забрать понравившуюся собаку к себе домой.

На выставке также будет организован сбор помощи для приюта.