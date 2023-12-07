В казанской горбольнице 7 им. М.Н.Садыкова прошла Ярмарка Добра в пользу СВО

В городской клинической больнице №7 им.М.Н.Садыкова сегодня, 7 декабря, прошла Ярмарка Добра. Ее проводят уже не первый раз. В этом году средства, полученные с продажи товаров, пойдут на помощь бойцам СВО.

В фойе клиники развернули столы с угощениями и изделиями, выполненными руками медиков. Гостей встречали феерической творческой программой. Оказалось, среди персонала клиники много умельцев, мастеров, рукодельниц, мастериц кухонного дела, певцов и танцоров.

К многочисленным собравшимся обратился главный врач клиники Артур Делян. Он отметил, что многие представленные товары – дело рук врачей, медсестер и специалистов больницы.

"В первую очередь мы вносим вклад в то, чтобы подарить радость другим, также это возможность для нас самих испытать радостные эмоции», - поделился Артур Маркосович.

Заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева отметила широкий размах акции и поблагодарила каждого участника.

Ярмарка Добра кому-то позволила сделать благое дело, кому-то помогла раскрыть и явить народу свой творческий потенциал. Разнообразие и качество работ показало, что в коллективе больницы работают творческие, увлеченные и неравнодушные люди. Гости не уходили с пустыми руками. Кто-то из пациентов купил для всей палаты пирог, кто-то домой – сувенир. На ура ушли в такие холода вязанные следки, носки и пинетки.