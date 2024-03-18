В казанской квартире накрыли наркоферму с 14 кустами марихуаны

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Город
18 марта 2024  10:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Полиция Казани обнаружила незаконную культивацию наркосодержащих растений в одной из квартир Авиастроительного района. Об этом пишет «Татар-информ» со сылкой на пресс-службу УМВД Казани.

Жилье 37-летнего казанца обыскали и изъяли 3 банки с веществом растительного происхождения, полимерный пакет с наркотиками и 14 кустов растений. О том, что это марихуана, было установлено в ходе экспертизы. Всего у казанца изъяли 438 грамм наркотика.

Пока нарко-агроном под домашним арестом. Уголовное дело уже возбуждено.

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