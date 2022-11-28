 В мэрии Казани сообщили, что сократили время реакции на жалобы горожан в среднем до 2 часов 3 минут
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В мэрии Казани сообщили, что сократили время реакции на жалобы горожан в среднем до 2 часов 3 минут

Город
28 ноября 2022  13:40
Автор:
Василина Олейник

Среднее время реакции на жалобу казанцев на инциденты составляет 2 часа 3 минуты. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Булат Алеев, руководитель аппарата исполкома Казани. 

«Все поступающие от жителей вопросы фиксируются по локациям города. Мы получаем тепловую карту на которой наглядно видно очаги обращений. У нас есть возможность сравнивать не только территории, но и периоды. Например, паводка или пуска тепла по годам. Цифровизация позволяет реагировать оперативно», – рассказал Алеев. 

Фото: © Мэрия Казани

В качестве дополнительных каналов коммуникации с горожанами администрация города также использует социальные сети. Суммарная аудитория соцсетей, по информации Алеева, составляет полмиллиона человек. 

«Мы перешагнули тот этап, когда рукодители [городской администрации] с опаской выходили в социальные сети. Сейчас это один из самых действенных инструментов, поскольку позволяет видеть город на 360 градусов», – отметил Алеев. 

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