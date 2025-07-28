В казанской поликлинике №18 завершили капремонт

Как сообщает Минздрав РТ, в казанской поликлинике №18, которая находится на Зорге, 24 завершился капитальный ремонт. Отмечается, что он проводился в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при финансовой поддержке федерального и республиканского бюджетов.

В ходе работ в здании полностью обновили внутренние помещения: заменили полы, потолочные и настенные покрытия, установили новые двери в кабинетах. Для повышения безопасности и комфорта посетителей поликлиника оборудована современной системой видеонаблюдения и удобной навигацией. В филиале учреждения дополнительно организовали картохранилище и служебные помещения для персонала.