В казанской поликлинике №18 завершили капремонт

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Город
28 июля 2025  10:59

Как сообщает Минздрав РТ, в казанской поликлинике №18, которая находится на Зорге, 24 завершился капитальный ремонт. Отмечается, что он проводился в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при финансовой поддержке федерального и республиканского бюджетов.

В ходе работ в здании полностью обновили внутренние помещения: заменили полы, потолочные и настенные покрытия, установили новые двери в кабинетах. Для повышения безопасности и комфорта посетителей поликлиника оборудована современной системой видеонаблюдения и удобной навигацией. В филиале учреждения дополнительно организовали картохранилище и служебные помещения для персонала.

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В казанской поликлинике №18 завершили капремонт
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