 Книжный фестиваль казанской «Смены» стартует 4 февраля
news_header_top_970_100

Книжный фестиваль казанской «Смены» стартует 4 февраля

Фестиваль с выставками и перфомансами продлится три дня.

Город
25 января 2022  11:08
Автор:
Николай Лукоянов

В казанском Центре современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке РТ с 4 по 6 февраля пройдет книжный фестиваль на тему: «Актуальное прошлое. Распродажа будущего». Организаторами фестиваля выступили Центр современной культуры «Смена», Национальная библиотека РТ, Фонд «Живой город» при поддержке Министерства культуры РТ

На протяжении фестиваля будут вестись дясяток дискуссий о книгах с участием профессоров и экспертов РТ, пройдет концерт группы «Тальник», которая в основном популярна на стримингах, а также участники фестиваля увидят перформанс проекта «Вспоминая будущие».

На фестивале также будут организованы выставки от Creeptone media и «Кажется, будет выставка в Казани».

Вход на мероприятия свободный.

Новости
Записанный в селе под Азнакаево трек казанского музыканта Мити Бурмистрова попал в сериал на Netflix
В Нижнекамске нашли пропавшего в августе прошлого года мужчину мертвым
Из-за роста заболеваемости детей казанские школы отправили на карантин 26 классов
Из-за роста заболеваемости детей казанские школы отправили на карантин 26 классов
Книжный фестиваль казанской «Смены» стартует 4 февраля
В Татарстане создано 33 приемных семьи для бабушек и дедушек
В Казани на льду Раифского озера пройдет хоккейный турнир православных и мусульманских команд
В центре Казани восстановили движение трамваев после обрыва проводов на Саид-Галеева
Минниханов поздравил жителей республики с Днем российского студенчества