Книжный фестиваль казанской «Смены» стартует 4 февраля

В казанском Центре современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке РТ с 4 по 6 февраля пройдет книжный фестиваль на тему: «Актуальное прошлое. Распродажа будущего». Организаторами фестиваля выступили Центр современной культуры «Смена», Национальная библиотека РТ, Фонд «Живой город» при поддержке Министерства культуры РТ

На протяжении фестиваля будут вестись дясяток дискуссий о книгах с участием профессоров и экспертов РТ, пройдет концерт группы «Тальник», которая в основном популярна на стримингах, а также участники фестиваля увидят перформанс проекта «Вспоминая будущие».

На фестивале также будут организованы выставки от Creeptone media и «Кажется, будет выставка в Казани».

Вход на мероприятия свободный.