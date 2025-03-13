В казанском аэропорту массово задерживают рейсы

В международном аэропорту «Казань» наблюдаются серьезные задержки авиарейсов, вызванные сразу двумя факторами: густым туманом и действующим с ночи предупреждением о повышенной опасности атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Татарстана.

Согласно данным онлайн-табло, практически все рейсы, как отправляющиеся, так и прибывающие, испытывают значительные изменения в расписании. В частности, отложены вылеты в такие города, как Волгоград (аэропорт которого уже дважды закрывался этой ночью), Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург и Тбилиси. Прибытие девяти рейсов, запланированных начиная с 7:15 утра, перенесено на период с 10:50 до 12:40.

Предупреждение об угрозе атак БПЛА действует на всей территории Республики Татарстан с 2:40 ночи. Несмотря на то, что рано утром аэропорт функционировал в штатном режиме, это уже второе подобное объявление об опасности в регионе за последние трое суток.

Ситуация осложняется и в других регионах: аэропорт Саратова был повторно закрыт с 7:45 утра, а аэропорт Пензы прекратил работу с 8:33 утра, о чем сообщили представители Росавиации. Волгоградский аэропорт также во второй раз за ночь ограничивал свою деятельность с 8 утра, однако спустя час работа была возобновлена.