В казанском аэропорту построят два новых терминала и ангар

Накануне Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили мастер-план развития Международного аэропорта «Казань» до 2050 года. Планируется построить новые терминалы – пассажирский и почтово-грузовой, а также ангар технического обслуживания. Более того, расширят пассажирский перрон и обновят инфраструктуру.

Стратегическая цель плана развития – сделать казанский аэропорт главным региональным транспортным узлом, который связывает Приволжский федеральный округ с Ближним Востоком, СНГ и Европой. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Предыдущий мастер-план приняли в 2009 году. Все запланированные мероприятия – строительство нового терминала, реконструкция существующего и так далее – быи успешно выполнены.

Ранее «КВ» сообщали, что аэропорт «Казань» и авиакомпания Nordwind Airlines договорились о запуске порядка 30 внутренних и международных рейсов до осени 2024 года. Сейчас авиакомпания осуществляет полеты из столицы РТ в Грозный, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкалу и другие города. Было открыто 13 направлений.

В летнем периоде 2023 года планируют запустить рейсы во Владикавказ, Барнаул, Горно-Алтайск и Красноярск.