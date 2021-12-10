Из Казанского аэропорта можно будет улететь в Челябинск, Омск и Уренгой

В Казанском аэропорту с 11 января появятся новые рейсы: Челябинск, Омск и Уренгой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

С утра 11 января можно будет полететь в Челябинск, с 13-го – в Омск, а с 3 марта в Уренгой. При этом пассажиры будут летать на самолетах компании Red Wings – 100-местных лайнерах SSJ100. Стоимость билетов варьируется от 5 до 11 тыс. рублей.

Ранее мэрия сообщала, что с 1 нобяря по 26 марта переходит на зимнее расписание: в этот же период увеличится число авиарейсов. До конца марта появятся рейсы в Доминикану: в города Ла-Романа и Пунта-Кана.

Ранее «КВ» писали, что путепровод к аэропорту «Казань» завершен наполовину .