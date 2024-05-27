В казанском аэропорту задержали нижегородца, оборовавшего пожилую женщину

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Город
27 мая 2024  13:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Полицейские задержали молодого человека, который украл у пожилой женщины 140 тысяч рублей под предлогом помощи. Он выдавал себя за курьера «лжевнучки», якобы попавшей в ДТП.

Пенсионерка, испуганная, передала деньги, но позже поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали курьера, который оказался 20-летним жителем Нижегородской области. 

Молодой человек был задержан в аэропорту Казани. Он через мессенджеры устроился к мошенникам и, будучи курьером, переводил деньги на счета, подконтрольные преступникам. Однако на этот раз он решил утаить деньги у себя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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В казанском аэропорту задержали нижегородца, оборовавшего пожилую женщину