В казанском аэропорту задержали рейсы из-за погодных условий

В казанском аэропорту имени Тукая из-за погодных условия задерживаются несколько рейсов. Об этом сообщают авиапассажиры в соцсетях.

Информация о задержке рейсов содержится на сайте аэропорта. Согласно ей, в среднем вылеты откладываются от 30 мин до 5 часов.

Ночные рейсы в Анталию и Хургаду вовсе пришлось отменить, а утренний рейс в Турцию задержался с 7.15 до 11.20.

Также из-за ледяного дождя и сильного ветра несколько самолетов приземлились не в аэропорту, а на запасных аэродромах. Рейс из Турции вместо Казани завершился в Москве.

Ранее «КВ» сообщали, что по прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» с 18:00, 17 декабря, в Татарстане, а также и в Казани ожидается мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер.