 В казанском аэропорту задержали рейсы из-за погодных условий
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В казанском аэропорту задержали рейсы из-за погодных условий

Ночные рейсы в Хургаду и Анталию пришлось отменить.

Республика
18 декабря 2022  13:25
Автор:
Роза Габитова

В казанском аэропорту имени Тукая из-за погодных условия задерживаются несколько рейсов. Об этом сообщают авиапассажиры в соцсетях. 

Информация о задержке рейсов содержится на сайте аэропорта. Согласно ей, в среднем вылеты откладываются от 30 мин до 5 часов. 

Ночные рейсы в Анталию и Хургаду вовсе пришлось отменить, а утренний рейс в Турцию задержался с 7.15 до 11.20. 

Также из-за ледяного дождя и сильного ветра несколько самолетов приземлились не в аэропорту, а на запасных аэродромах. Рейс из Турции вместо Казани завершился в Москве.

Ранее «КВ» сообщали, что по прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» с 18:00, 17 декабря, в Татарстане, а также и в Казани ожидается мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер.

 

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