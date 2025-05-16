В казанском детском саду №77 прошла акция «Свеча памяти»

Дети в возрасте шести – семи лет вместе с их воспитателями и педагогами подготовили концерт, посвященный Великой Отечественной войне. Они танцевали, пели, рассказывали стихи, показывали сценки. Некоторые дети поведали о своих героических прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Старший воспитатель Марина Михеева рассказала корреспонденту «КВ», что дети с радостью приняли участие в акции «Свеча памяти». В детском саду, кроме того, есть небольшой музей, и дети вместе с родителями подготовили ко Дню Победы поделки на патриотическую тему.

Среди гостей мероприятия были главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, ветеран труда Ильдус Сагитов и выпускник детского сада №77, а ныне ученик военно-патриотического образовательного центра-школы №67 им. А.И.Чехова Семен Горнов. Ильдус Хадиевич рассказал присутствовавшим, что помнит 9 мая 1945 года. Весть про Победу застала его в детском садике. Каждый ребенок тогда обрадовался тому, что война завершилась и все самое страшное позади. Ветеран отметил, что в годы войны всегда берегли детей. Кадет Семен поделился, что в будущем хочет защищать Родину.

- Сотрудники редакции газеты «Казанские ведомости» уже давно дружат с коллективом детского сада №77 Вахитовского района Казани, – поприветствовала участников мероприятия главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. – Наша дружба началась с нашей книги «Музей детства в Казани», где собраны 132 игры, которые были популярны в Татарстане в XX – начале XXI века. В вашем детском саду очень любят играть в эти игры. Мы все хотим, чтобы вы, дети, были здоровыми, не засиживались в телефонах, а играли друг с другом. Еще в вашем детском саду впервые в Татарстане была создана «Библиотека детства». Члены президиума Союза журналистов Татарстана передали детям первые книги. Почему нужно читать бумажные книги? Благодаря книгам человек учится мыслить, а значит, ему удастся осуществить свою мечту.

Венера Якупова отметила, в этом году прошло празднование 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, и призвала помнить тех, кто в ней участвовал.

В конце мероприятия заведующая детским садом №77 Светлана Товстенко передала «Свечу памяти» Елене Балясовой – заведующей детским садом №255 Вахитовского района, где в следующий раз пройдет эта акция.