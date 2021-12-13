 В ДРКБ детям с воронкообразной грудью исправляют дефект с помощью титановых пластин
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В ДРКБ детям с воронкообразной грудью исправляют дефект с помощью титановых пластин

Сложная операция была разработала татарстанскими травматологами.

Республика
13 декабря 2021  17:59
Автор:
Елена Молчанова

В  ДРКБ прооперировали 150 детей с воронкообразной грудью по методике, разработанной в Татарстане. Об этом  сообщает ДРКБ в своем instagram-аккаунте. 

«Самое важное, что данный подход малотравматичен для пациента. После операции ребенок на 3-й день уже ходит самостоятельно, а на 6 – 7-й день выписывается домой», – отмечает завотделением травматологии и ортопедии Руслан Хасанов.

Сложная операция по исправлению деформации груди была разработала татарстанскими травматологами, а производит их фирма «НПП «Имплант». 

Ребенок носит пластины 8-12 месяцев, а после их убирают. Сама по себе операция необходима, ведь это не только уродующий ребенка дефект, но и функциональное нарушение работы организма. 

 

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