В ДРКБ детям с воронкообразной грудью исправляют дефект с помощью титановых пластин

В ДРКБ прооперировали 150 детей с воронкообразной грудью по методике, разработанной в Татарстане. Об этом сообщает ДРКБ в своем instagram-аккаунте.

«Самое важное, что данный подход малотравматичен для пациента. После операции ребенок на 3-й день уже ходит самостоятельно, а на 6 – 7-й день выписывается домой», – отмечает завотделением травматологии и ортопедии Руслан Хасанов.

Сложная операция по исправлению деформации груди была разработала татарстанскими травматологами, а производит их фирма «НПП «Имплант».

Ребенок носит пластины 8-12 месяцев, а после их убирают. Сама по себе операция необходима, ведь это не только уродующий ребенка дефект, но и функциональное нарушение работы организма.