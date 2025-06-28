Сегодня в рамках празднования Дня молодежи в казанском экстрим-парке «Урам» открылась «Точка выбора». Она представляет из себя павильон, в котором каждый желающий может задать любой вопрос о предстоящих в сентябре выборах главы Татарстана и муниципальных депутатов республики. Но, прежде всего, это место ориентировано на молодежь.

Открывая этот информационный центр, глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев заметил, что из почти 3 млн избирателей в республике примерно треть – это молодые люди. То есть именно они будут определять будущее республики и страны в целом. Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина рассказала, как много делается для молодых в республике на примере парка «Урам». Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков добавил, что эта площадка прежде всего про доверие, которое молодые люди оказывают нынешней политической системе. Но и государство должно доверять молодым. И совсем скоро именно они будут определять эту систему на ближайшие пять лет.

Предполагается, что «Точка выбора» будет работать каждый день до 14 сентября. Консультировать будут обученные волонтеры. Но также минимум раз в неделю здесь будут проходить и мероприятия, связанные с избирательной тематикой: встречи с экспертами и мастер-классы. Лето будут сопровождать и развлечения – кинопоказы под открытым небом.

Перед «Точкой выбора» организовали площадку, где любой желающий может сказать, чтобы он сделал, если бы стал Раисом.