В казанском электротранспорте за выходные выявили 18 пассажиров без QR-кодов. Из них 11 человек в трамваях и троллейбусах и 7 в метро. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, что сегодня утром в электротранспорте Казани контролеры выявили восемь пассажиров без QR-кодов. Из них пять человек в трамваях и троллейбусах и три в метрополитене. Всего было проверено 228 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Напомним, что с 22 ноября в Татарстане лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.