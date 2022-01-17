 В казанском электротранспорте за выходные выявили 18 пассажиров без QR-кодов
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В казанском электротранспорте за выходные выявили 18 пассажиров без QR-кодов

За сегодняшнее утро было обнаружено уже восемь человек без QR-кода.

Город
17 января 2022  09:57
Автор:
Эдуард Салихов

В казанском электротранспорте за выходные выявили 18 пассажиров без QR-кодов. Из них 11 человек в трамваях и троллейбусах и 7 в метро. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс». 

Отметим, что сегодня утром в электротранспорте Казани контролеры выявили восемь пассажиров без QR-кодов. Из них пять человек в трамваях и троллейбусах и три в метрополитене. Всего было проверено 228 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене. 

Напомним, что с 22 ноября в Татарстане лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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В казанском электротранспорте за выходные выявили 18 пассажиров без QR-кодов