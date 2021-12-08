 В казанском ТЦ «Горки-Парк» открылась комната для намаза
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В казанском ТЦ «Горки-Парк» открылась комната для намаза

Молитвенные комнаты работают еще в шести казанских торговых центрах.

Город
8 декабря 2021  22:40
Автор:
Николай Лукоянов

В казанском торговом центре «Горки-Парк» соткрылась молельная комната для мусульман. Такие же комнаты сейчас открыты еще в шести казанских ТЦ: «Казань молл», «Мега», «Сувар плаза», «Караван», «Порт», «Тандем», «Горки парк».

По словам Камиля хазрат Самигуллина, открытие таких комнат – это общая победа мусульман, и что общая задача Духовного управления – помочь в благом деле.

«Наш президент Рустам Нургалиевич задал этот темп, произнеся уникальную фразу: «Халяль лайф стайл», то есть халяль как образ жизни», – добавил он.

Также он рассказал о планаз открыть комнаты для намаза в ТЦ «Южный», «Кольцо» и «Парк Хаус».

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В казанском ТЦ «Горки-Парк» открылась комната для намаза
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