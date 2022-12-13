 В Казанском институте культуры провели тренинги для руководителей Центров прототипирования
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В Казанском институте культуры провели тренинги для руководителей Центров прототипирования

Всего в России существуют 26 центов прототипирования.

Город
13 декабря 2022  13:29
Автор:
Эдуард Салихов

С 5 по 11 декабря в Казанском государственном институте культуры прошли тренинги для руководителей российских Центров прототипирования под названием. 

Центры были открыты в рамках федеральной программы «Придумано в России». Она направлена на поддержку и развитие сферы культуры и креативных индустрий. Всего в России существуют 26 подобных центров. В следующем году в планах открыть еще 8.

Ранее «КВ» сообщали, что дети мобилизованных казанцев по карте «Батыр» получили 564 билета для посещения учреждений культуры. Сегодня льготу детям предоставляют 45 учреждений культуры и 29 спортивных объектов. Для того, чтобы получить билеты на концерты, кинопоказы, спектакли, лекции и прочие мероприятия, на которые предусмотрена рассадка по местам, необходимо обращаться заранее.

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