В казанском исполкоме напомнили о мерах поддержки семей бойцов СВО

В рамках 12-часового телемарафона «Вступай в армию Победы», проходящего сейчас в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», начальник Управления социальной политики исполкома Казани Ирина Смирнова напомнила какие меры действуют в городе для поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Она заявила, что столица республики стала одним из первых городов со штабом по решению этих вопросов под личным руководством мэра города Ильсура Метшина. По словам Смирновой, все обращения граждан обрабатываются индивидуально.

Семьям бойцов СВО предоставляются бесплатные места в детских садах, в школах – двухразовое горячее питание, а также – путевки в детские лагеря. По карте «Батыр» дети и подростки могут бесплатно посещать муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики.