В казанском ИТ-парке им. Рамеева прошло гашение марки в честь Года цифровизации

Сегодня, 13 декабря, в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева состоялась церемония гашения почтовой продукции, которая приурочена к Году цифровизации в Татарстане. В мероприятии поучаствовали зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева и глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Год цифровизации дал очень многое нашей республике. Пусть Год цифры продолжается и будет с нами всегда», - отметила Фазлеева.

Почтовую продукцию гасили памятным штемпелем, а затем конверт с маркой и подписями участников церемонии поместили в специальную раму. На конверте с литерой «А» изображен цветной логотип и надпись «Год цифровизации в Республике Татарстан» на русском и татарском языках, передает «Татар-информ».

Всего таких конвертов насчитывается около 250 тыс. штук. Их уже можно купить в почтовых отделениях.

Ранее «КВ» сообщали, что во время празднования 1100-летия принятия ислама одним из главных мероприятиев стала церемония гашения почтовой марки. Ее участниками стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, а также замминистра культуры России, ответственный секретарь федерального организационного комитета Ольга Ярилова.