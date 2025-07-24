В Казанском Кремле 25 и 26 июля пройдут кинопоказы под открытым небом

25 и 26 июля, территория Присутственных мест Казанского Кремля превратится в летний кинотеатр. В рамках культурной программы музея-заповедника зрителям представят два полнометражных анимационных фильма.

Так пятницу, 25 июля, в 20:30 состоится показ мультфильма «Катак. Ледниковый побег». История рассказывает о необычной белухе, отличающейся от своих сородичей, которая отправляется в опасное путешествие на Север, чтобы доказать свою взрослость.

На следующий день, 26 июля, в то же время зрители увидят комедийный мультфильм «Звериный рейс» о приключениях двух музыкальных мышат, случайно оказавшихся на Ноевом ковчеге перед всемирным потопом.

Мероприятие пройдет под открытым небом, вход для всех желающих свободный. Организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы занять удобные места. В случае неблагоприятных погодных условий программа может быть изменена.