В Казанском Кремле начнется масштабное обновление за 81,8 млн. рублей

Казанский Кремль ждет большое преображение. Из бюджета Татарстана выделено 81,8 миллиона рублей на работы по благоустройству всей территории музея-заповедника, сообщает «Татар-информ».

В рамках проекта планируется заменить старое асфальтовое покрытие и брусчатку, привести в порядок газоны. Возле Губернаторского дворца на откосах положат новый рулонный газон. Знаменитая башня Сююмбике и Мавзолей казанских ханов получат новые ограждения, а у башни также высадят растения.

Кроме того, будет отремонтировано покрытие с отводом воды возле северного корпуса, мечети Кул Шариф и здания бывшего юнкерского училища. У этого училища также обновят крыльцо, а у башни Сююмбике приведут в порядок лестничный спуск. В проезде Шейнкмана отремонтируют тротуар, а у 9-го корпуса музея сделают новый вход.

Еще одна важная часть работ – модернизация системы видеонаблюдения и охранного телевидения на всей территории Кремля, чтобы сделать его безопаснее.

Все работы организует компания «Главинвестстрой РТ». Это обновление сделает главную достопримечательность Казани еще более комфортной и красивой для жителей и туристов.