В Казанском Кремле прошел фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест 2024»

В Казанском Кремле во второй раз провели фестиваль современной татарской культуры “ДәртФест 2024», продолжая традиции фестиваля TatCultFest.

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В этом году фестиваль стал еще более масштабным и интересным, впервые была создана «Гаилә мәйданы» – «Семейная площадка», где работали интерактивные мастерские по музыкальным инструментам, танцам и пению. Прошел масштабный показ мод, где участники кастинга смогли почувствовать себя моделями.

Дизайнер Наталья Ямшикова представила сумки собственного изготовления с использованием татарского национального орнамента.

В День Республики гостей фестиваля ждали живая татарская музыка, показы мод, детские и семейные площадки, дизайн-маркет татарстанских брендов, а также лекторий «Акыл фабрикасы».

На Большой сцене выступили Yummy Music Band, Азат Баязитов, Ильгиз Шайхразиев, Эльвира Мифтахова, группа Juna и Azat Gilmetdin. Также состоится трибьют творчеству Зули Камаловой в исполнении локальных инди-музыкантов.