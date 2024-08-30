В Казанском Кремле прошел фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест 2024»

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Город
30 августа 2024  18:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казанском Кремле во второй раз провели фестиваль современной татарской культуры “ДәртФест 2024», продолжая традиции фестиваля TatCultFest.

 Фото: © Татар-информ

В этом году фестиваль стал еще более масштабным и интересным, впервые была создана «Гаилә мәйданы» – «Семейная площадка», где работали интерактивные мастерские по музыкальным инструментам, танцам и пению. Прошел масштабный показ мод, где участники кастинга смогли почувствовать себя моделями.

Дизайнер Наталья Ямшикова представила сумки собственного изготовления с использованием татарского национального орнамента.

В День Республики гостей фестиваля ждали живая татарская музыка, показы мод, детские и семейные площадки, дизайн-маркет татарстанских брендов, а также лекторий «Акыл фабрикасы».

На Большой сцене выступили Yummy Music Band, Азат Баязитов, Ильгиз Шайхразиев, Эльвира Мифтахова, группа Juna и Azat Gilmetdin. Также состоится трибьют творчеству Зули Камаловой в исполнении локальных инди-музыкантов.

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