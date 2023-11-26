news_header_top_970_100

В Казанском Кремле проходит образовательный медиатренажер «Контекст»

Образовательный медиатренажер «Контекст» по разработке креативных коммуникационных кампаний проходит 25 и 26 ноября в лектории Присутственных мест Казанского Кремля. Мероприятие организуется совместно с региональным отделением «Движения Первых» в Татарстане.

news_top_970_100
Республика
26 ноября 2023  10:12
Автор:
Владислав Косолапкин

Формат мероприятия включает два блока. В практической части медиатренажера принимают участие 25 команд из Татарстана. Участники разработают рекламные кампании и защитят их перед экспертами. Образовательный блок включает выступления представителей проектов и компаний.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казанском Кремле проходит образовательный медиатренажер «Контекст»
Почти 90% россиян помогают детям с домашним заданиям
Академик РАН РТ: В Татарстане у семей есть установка на многодетность
Татарстанский эксперт: Россия выдвигает позитивные тренды, направленные на кооперацию
В Казани с Днем матери поздравили мать-героиню
В ряде казанских поликлиник обновили диагностическое оборудование
В Татарстане в огне пожара погиб одинокий инвалид - колясочник
В Казани пройдет совместный прием Сабурской и прокуратуры