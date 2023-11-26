Формат мероприятия включает два блока. В практической части медиатренажера принимают участие 25 команд из Татарстана. Участники разработают рекламные кампании и защитят их перед экспертами. Образовательный блок включает выступления представителей проектов и компаний.
В Казанском Кремле проходит образовательный медиатренажер «Контекст»
Образовательный медиатренажер «Контекст» по разработке креативных коммуникационных кампаний проходит 25 и 26 ноября в лектории Присутственных мест Казанского Кремля. Мероприятие организуется совместно с региональным отделением «Движения Первых» в Татарстане.