В Казанском Кремле стартует трехдневный фестиваль искусств

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Город
4 июля 2025  10:43
Автор:
Елизавета Черкина

С 4 по 6 июля во дворе Присутственных мест Казанского Кремля пройдет серия бесплатных культурных мероприятий, которые порадуют жителей и гостей города разнообразной программой.  Вход на все события свободный. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

В четверг, 4 июля, вечер откроется в 19.00 выступлением оркестровой группы Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. После музыкальной части в 20.30 зрителей ждет показ анимационного фильма «10 жизней» - трогательной истории о домашнем коте, получившем шанс измениться.  

Пятница, 5 июля, будет посвящена танцам и кино. Трижды в течение дня (в 15.00, 16.00 и 17.00) у мечети Кул-Шариф пройдут мастер-классы по татарскому танцу, а вечером в 20.30 состоится показ фильма «Как прогулять школу с пользой».  

Кульминацией фестиваля станет воскресенье, 6 июля. В этот день гостей ждет клоунское представление Руслана Риманаса «Клоун Ку» (в 15.00 и 17.00), повтор танцевальных мастер-классов и завершающее научное шоу в 18.00.
 

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