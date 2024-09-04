В казанском Кул Шарифе пройдет бесплатная фотовыставка

В мечети Кул Шариф откроется уникальная фотовыставка «Хадж. Чувства и ощущения», созданная художником из Саудовской Аравии Марваном Амин Фатани.

Фото: © пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

25 фоторабот представят собой визуальный рассказ о паломничестве к святым местам. В объективе Марвана Амина Фатани — Заповедная мечеть и Кааба, священная гора Арафат и долина Муздалифа, а также мечеть Пророка в Медине.

Особенностью выставки станет использование различных жанров фотографии от детальных снимков, передающих сакральность святынь, до панорам, снятых с высоты птичьего полета. Дополнят экспозицию два фильма, созданных в техниках таймлапс и гиперлапс.

Открытие выставки состоится 6 сентября в 15:00 в мечети Кул Шариф. Вход свободный. Посетить экспозицию можно будет до 13 сентября, пишет мэрия.