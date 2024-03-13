В казанском «Манеже» открылась выставка-откровение

Мария с отличием окончила учебу в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств, а затем получила красный диплом МГАХИ им. В.И.Сурикова. Художница пробовала себя в разных стилях, но в последние годы отдает предпочтение технике офорт. Эта трудоемкая разновидность печатной графики использует методы, мало изменившиеся с XVI века.

Известный российский историк и искусствовед Александр Мельник назвал работы Марии Смольяниновой емким словом «эпифании», что с греческого означает «явление», «откровение». Творчество художницы призывает зрителя попытаться увидеть «дыхание универсума» в повседневности, остановиться в бешеном потоке жизни, чтобы вдумчиво взглянуть на мир.

- Далеко не каждый художник способен оперировать этим весьма неторопливым гравировальным методом, подразумевающим несколько этапов чисто технической подготовки и значительные временные затраты, которые обусловлены технологией процесса, - прокомментировала заведующая отделом гравюры XVIII - XXI вв. Русского музея Екатерина Климова. - Вне всякого сомнения, Мария Смольянинова уже заняла свою нишу в истории российской печатной графики. Она определенно заявила о себе как о зрелом, состоявшемся мастере с самобытным, индивидуальным художественным почерком и богатым творческим потенциалом, который еще ожидает много стадий раскрытия.

Выставка была организована галереей «Аврора 1991» совместно с фондом «Живой город» и музеем-заповедником «Казанский Кремль» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Всего на ней представлено 83 работы, которые созданы в рамках 9 серий, включая «Январь в Крыму», «Московский регтайм», «Музыка Петербурга» и «Вечный пейзаж». Последняя была отмечена дипломом Российской академии художеств. Также Мария Смольянинова впервые в полном объеме представит серию «Свияжск».

- Мария работает графическими сериями, в которых говорит о мимолетной красоте окружающего нас мира, о человеческой памяти, о ностальгии, - поделилась впечатлениями искусствовед Государственной Третьяковской галереи Екатерина Скареднова. - Внимательный и чувствительный взгляд художника остро восприимчив к затаенной красоте жизни. Пространство в произведениях Марии приводится в движение потоками света, а внутри изображения мир выстраивается как музыкальная гармония. Каждая работа Марии - это рукотворный отпечаток воспоминания, прикосновение ее чувства к листу. Завораживающий эффект прикосновенности рождается благодаря использованию сложных техник гравирования и травления: акватинты, резерважа, мягкого лака, меццо-тинто, сухой иглы, которые нередко сочетаются в одной работе. Мастерское владение техниками позволяет художнику передавать тончайшие вибрации оттенков - от непроглядных черных пятен до дышащих полутонов и пронзительной белизны листа.