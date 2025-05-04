В «Казанском марафоне» поучаствовало свыше 35 тысяч человек

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Город
4 мая 2025  15:31

Казань вновь подтвердила статус беговой столицы России — завершившийся "Казанский марафон" собрал рекордные 35 тысяч участников. Это на 7 тысяч больше, чем в 2023 году, и абсолютный максимум за всю историю проведения соревнований с момента возрождения в 2015 году.

Основные забеги

    42,2 км (марафон): 9 000 бегунов

    21,1 км (полумарафон): 9 000 участников

    10 км: 10 000 спортсменов

    3 км: 7 000 любителей

В пятницу стартовали детские забеги, которые собрали 2,6 тысячи юных участников.

Главным героем марафона стал россиянин Дмитрий Неделин, одержавший победу в престижной дисциплине 42,2 км с результатом 2:09:38. Он смог опередить трёх сильнейших африканских бегунов, традиционно доминирующих на таких стартах.

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